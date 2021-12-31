Общественные обсуждения по объекту строительства РУПП “Гранит”

Уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: «Возведение склада под отвал рыхлых вскрышных песков в северо-восточной части карьера «Микашевичи» РУПП «Гранит»

Планируемая деятельность: подготовка площадки площадью 9,86 га под размещение открытого склада (продолжение отвала) рыхлых вскрышных пород (песков) на производственной площадке РУПП «Гранит».

Заказчик планируемой деятельности: Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит».

Юридический адрес: 225644, Республика Беларусь, Брестская область, Лунинецкий район, 4, 3000 м северо-западнее г. Микашевичи.

Тел. приемная/факс: 8-(01647)-4-36-46, 4-33-55.

Е-mail: oks@granit.by; info@granit.by.

Обоснование необходимости и описание планируемой деятельности: Cтроительство объекта позволит оптимизировать производственный процесс РУПП «Гранит».

Планируемая деятельность заключается в следующих мероприятиях:

вырубка деревьев, кустарниковой растительности;

срезка, погрузка и вывозка растительного грунта под склад временного хранения;

корчевка пней, обивка земли с выкорчеванных пней и переработка древесно-кустарниковой растительности и пней на щепу;

транспортировка деловой древесины, дров, щепы на склады временного хранения.

За удаление растительного и животного мира проектом предусмотрены компенсационные выплаты.

Предусмотрены комплексные мероприятия по обращению с отходами производства.

Местный исполнительный и распорядительный орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной деятельности: Лунинецкий районный исполнительный комитет (225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, тел./факс 8-(01647)-2-35-36, e-mail: luninetsrik@brest.by).

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения: решение Лунинецкого райисполкома от 28.06.2021 №1105.

Место осуществления планируемой деятельности – площадка под строительство склада (9,86 га) расположена на земельном участке общей площадью 22,5532 га (свидетельство о государственной регистрации от 12.07.2013 №152/93-714), отведенном РУПП «Гранит» для продолжения отвала рыхлых вскрышных пород (восточное крыло). Земельный участок расположен по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, Лунинецкий район, в 6,1 км северо-западнее деревни Ситница (участок 2).

Земельный участок площадью 9,86 га для размещения склада рыхлых вскрышных песков находится в северо-восточной части карьера «Микашевичи».

Сроки реализации планируемой деятельности: планируемое начало строительства объекта – апрель 2022 года, нормативный срок строительства 2,5 месяца.

Сроки проведения общественных обсуждений: 29 декабря 2021 г. – 28 января 2022 г.

С документацией по ОВОС можно ознакомиться и направить замечания и предложения по отчету об ОВОС:

Лунинецкий районный исполнительный комитет (225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, тел. 8-(01647)-2-35-36, e-mail: luninetsrik@brest.by). Контактное лицо – старший инспектор отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого райисполкома, секретарь комиссии Вабищевич Т.И., тел. 8-(01647)-2-41-62;

Открытое акционерное общество «Полесьегипроводхоз» (225710, г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35. Главный инженер проекта – Кулишевич Ю.В., тел. 8-044-716-71-17, e-mail: kaso.pinsk@tut.by).

Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит». Юридический адрес: 225644, Республика Беларусь, Брестская область, Лунинецкий район, 4, 3000 м северо-западнее г. Микашевичи. Тел. приемная/факс: – 8-(01647)-4-36-46, 4-33-55. Е-mail: oks@granit.by; info@granit.by.

Заявление о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС и заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно направить на почтовый адрес Лунинецкого районного исполнительного комитета (225644, г. Лунинец, ул. Красная, 1, тел. 8-(01647)-2-35-36, e-mail: luninetsrik@brest.by). Контактное лицо – старший инспектор отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лунинецкого райисполкома, секретарь комиссии Вабищевич Т.И., тел. 8-(01647)-2-41-62; Открытое акционерное общество «Полесьегипроводхоз» (225710, г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35. Главный инженер проекта – Кулишевич Ю.В., тел. 8-044-716-71-17, e-mail: kaso.pinsk@tut.by), в течение 10 рабочих дней с даты начала общественных обсуждений.

В случае наличия заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены в пятидневный срок. Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут.

Отчет об ОВОС в электронном виде размещен на Интернет-сайте Лунинецкого районного исполнительного комитета luninetsrik@brest.by. Уведомление опубликовано в газете «Лунінецкія навіны» от 29.12.2021 №102.