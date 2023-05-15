Общество

Обстановка не критическая, но… Подробности приезда Лукашенко на ЦКП ВВС и войск ПВО

15.05.2023
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Обстановка не критическая, но есть настораживающие факторы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО, где ему доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне, передает корреспондент БЕЛТА.

“Без великих докладов. Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе, – сказал глава государства. – Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие (есть. – Прим. БЕЛТА)”.

Он отметил, что войска в повышенной боевой готовности находятся уже на протяжении нескольких суток. Как доложили Президенту, в субботу после инцидентов перевели в степень готовности номер один.

Александр Лукашенко продолжил: “Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности – наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе”.

Подробностями с журналистами по завершении доклада главе государства поделился командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукьянович. Он заявил, что в свете последних событий, происходящих на западной, южной границе, в том числе в связи с проводимыми мероприятиями боевой подготовки стран НАТО во главе с США, дежурные силы несут дежурство в усиленном режиме. “В настоящий момент привлекаются дополнительные силы и средства. У нас ежедневно заступают на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1 тыс. человек в нашем виде Вооруженных Сил. Дежурные силы после инцидентов в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это были зенитные ракетные войска, радиотехнические и авиация”, – рассказал командующий.

По его словам, боевое дежурство ведется в усиленном режиме, равно как и охрана на всех аэродромах и ряде объектов радиотехнических и зенитных ракетных войск.

Андрей Лукьянович в целом отметил, что Президент Беларуси уделяет очень много внимания вопросам развития и обеспечения боеготовности Вооруженных Сил. “Главная задача нашего вида Вооруженных Сил – несение боевого дежурства по противовоздушной обороне в мирное время. Глава государства сегодня заслушал информацию о силах и средствах, привлекаемых к несению боевого дежурства, о результатах. У нас ежемесячно проводятся проверки дежурных сил по ПВО. И крайняя проверка была 11 мая. Результаты показывают, что наш вид Вооруженных Сил справился с поставленной задачей. Результаты подтверждены материалами объективного контроля”, – сказал он.

Большое внимание также уделяется вопросам совершенствования, закупки новых образцов вооружения и военной техники. Например, ВВС и войска ПВО в том числе в этом году получают новые радиолокационные станции “Роса”, “Восток” белорусского производства. Закупка новых образцов техники запланирована и на будущее в рамках плана строительства и развития Вооруженных Сил до 2025 года. “Также мы ожидаем в этом году поставку новых зенитных ракетных комплексов и для авиации – новые самолеты Су-30СМ”, – добавил Андрей Лукьянович.

 

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