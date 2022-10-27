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Обсуждение проект Закона о Всебелорусском народном собрании (Лунинецкий район)

27.10.2022
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На встрече председателя Лунинецкой районной организации профсоюза работников АПК Ольги Ермоленок с профсоюзным активом главной темой разговора стал вынесенный на общественное обсуждение проект Закона о Всебелорусском народном собрании.

Председатель районной организации призвала профсоюзных лидеров активно подключиться к общественному обсуждению Законопроекта. Организовать в трудовых коллективах диалоговые площадки и ознакомить людей с основными положениями законопроекта, проинформировать их о предполагаемом механизме избрания делегатов народного вече, формах деятельности и задачах ВНС.

Как отметила Ольга Владимировна,  всебелорусское народное собрание даёт возможность представителям трудовых коллективов, общественных организаций принимать непосредственное участие в политической жизни страны. А согласно новому Законопроекту их число в составе делегатов ВНС увеличится в разы. Планируется, что более 400 делегатов будут является представителями гражданского общества. Это позволит при принятии решений учесть интересы различных слоёв населения. 

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