ОбществоРеферендум

Обсуждение путей развития государства

13.01.2022
25

Проект Конституции вызвал беспрецедентное, поистине всенародное, широкое обсуждение путей развития государства. Такое мнение высказал журналистам в Бресте первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, 

“Хочу сказать, что на протяжении всей истории нашего независимого государства я не припомню такого поистине всенародного, широкого обсуждения путей его дальнейшего развития. В трудовых коллективах проходят многочисленные дебаты, диалоговые площадки. Группы экспертов ездят по стране, встречаются с людьми, разговаривают, слушают мнения, обобщают предложения. На сегодня уже более 4,5 тыс. предложений только официально пришло в Центр правовой информации при Администрации Президента. И я хотел бы призвать всех жителей не стесняться вносить свои предложения, комментарии. Даже если что-то не найдет отображения в новом проекте Конституции, все это будет учтено и использовано в других законодательных актах”, – сказал Максим Рыженков.

Первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков и председатель правления Белорусского общества “Знание” Вадим Гигин обсудили предложенные в проекте изменения и дополнения в Конституцию с активом Брестской области и студентами университета имени А.С.Пушкина.

“Такие встречи важны в плане обратной связи. Да, комиссия по подготовке обновленной Конституции, опираясь на опыт социально-экономического развития нашего государства, подготовила целый пласт изменений. Но еще есть время внести свои предложения, исходя из того, что видят люди в своих регионах, что, по их мнению, требовало бы закрепления в Конституции, а мы в Минске, несмотря на проделанную огромную работу по подготовке этого проекта, возможно, этого не увидели. И работа эта будет продолжаться вплоть до самого референдума”, – отметил Максим Рыженков.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Крупную партию краденой древесины задержали под Микашевичами

Крупную партию краденой древесины задержали под Микашевичами

13.01.2022
Photo of День открытого письма прошёл 12 января в агрогородке Дворец

День открытого письма прошёл 12 января в агрогородке Дворец

13.01.2022
Photo of Запрет выхода на лёд (Лунинецкий район)

Запрет выхода на лёд (Лунинецкий район)

13.01.2022
Photo of За хранение наркотиков осужден житель Лунинецкого района

За хранение наркотиков осужден житель Лунинецкого района

13.01.2022
Photo of “Мирный протест” в Казахстане | Беспорядки в Беларуси | Кровавый майдан в Украине (видео)

“Мирный протест” в Казахстане | Беспорядки в Беларуси | Кровавый майдан в Украине (видео)

13.01.2022
Photo of В Малых Чучевичах горел дом (Лунинецкий район)

В Малых Чучевичах горел дом (Лунинецкий район)

13.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть