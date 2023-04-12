Обустройство нового рентгенкабинета, установка маммографа и строительство кислородной станции в Лунинецком районе

Светлана ХЛЕБУС, главный врач УЗ «Лунинецкая ЦРБ»:

– Среди многочисленных вопросов, поднятых Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко во время Послания, речь шла в том числе о социальной справедливости. А она невозможна без качественной медицины, доступной каждому.

Согласитесь, кадры решают все. Каким бы новейшим ни было оборудование, нужен специалист, который бы в нем разбирался. От квалификации врача, его желания работать, зависит многое. В практику постоянно внедряются новые разработки, подходы и методы раннего выявления заболеваний, лечения, реабилитации. И задача медиков Лунинетчины – оказывать медицинскую помощь на современном качественном уровне.

И это вполне удается, о чем свидетельствуют достижения и успехи коллег на областном уровне. Но нельзя сказать, что в нашей сфере вообще нет проблем. Тем не менее, они все решаемы. Возможно, не так быстро, как кому-то хочется. В районной больнице работают современное инфекционное отделение, модернизированный компьютерный томограф. Начал функционировать рентгенаппарат в стоматологическом отделении. С использованием инновационных методик проводятся хирургические вмешательства. Впереди нас ждут не менее важные задачи. Это обустройство нового рентгенкабинета на первом этаже в Лунинецкой поликлинике. В ближайшей перспективе – установка маммографа, строительство кислородной станции. В принципе, все эти вопросы освещаются на страницах районной газеты «Лунінецкія навіны».

Президент абсолютно четко определил одно из главных направлений в деятельности медиков: раннее выявление факторов риска заболеваний, а значит, их предотвращение. Речь идет в первую очередь о диспансеризации, которая активно налажена во всех учреждениях здравоохранения Лунинецкого района. Мы создали благоприятные условия для ее прохождения. Ведь еще до недавнего времени в основном состояние здоровья пациента выявлялось при непосредственном обращении к специалистам или в момент обязательных медкомиссий.

Предупрежден – значит, вооружен. Если хорошо сработаем на профилактику, то и лечения серьезных заболеваний вполне можно избежать. Все зависит от человека, его внимательного отношения к своему здоровью, и самое важное – стремления беречь себя и заботиться о самочувствии.

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