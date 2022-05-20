Объявлен конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2022 году

Конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится Государственный комитетом по стандартизации (далее – Госстандарт) совместно с областными и Минским городским исполнительными комитетами ежегодно, начиная с 2002 г.

В 2022 г. он объявлен в 21-й раз.

За прошедшее время конкурс приобрел заслуженный авторитет у предприятий страны и потребителей, а его логотип служит ориентиром при выборе товаров или услуг.

Основной целью, на достижение которой направлен конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь», является выявление высококачественных отечественных товаров и услуг, в том числе новых видов, содействие их продвижению на внутренний и внешний рынки.

Участие в конкурсе стимулирует отечественные предприятия расширять ассортимент выпускаемой продукции, улучшать ее характеристики и свойства, внедрять современные методы управления и обеспечения качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений.

В числе преимуществ конкурс предлагает ряд инструментов информационной поддержки организациям-победителям, а также потребителям в выборе лучших товаров и услуг.

Участвовать в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории Республики Беларусь.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

продовольственные товары;

промышленные товары для населения и изделия народных промыслов;

продукция производственно-технического назначения;

услуги населению.

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также организации, которые могут быть удостоены диплома «Стабильное качество» и специальных наград «Лучший в отрасли», «Лучший в регионе».

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе областными конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также организации-претенденты на специальную награду «Лучший в регионе». Сведения представляются в секретариат республиканской конкурсной комиссии.

Комплексная оценка заявленной продукции проводится в соответствии с Методикой оценки материалов участников конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». В ее основу положена балльная система. При этом областями оценки являются практически все виды деятельности: производственно-технологическая, социальная, товарно-финансовая, нормативно-метрологическая, информационно-рекламная и др.

На втором этапе конкурса проходит онлайн-голосование потребителей. Затем республиканской конкурсной комиссией подводятся окончательные итоги конкурса, включая присуждение товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», организациям – дипломов «Стабильное качество», специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе».

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, награждаются дипломом и получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Сведения о товарах-лауреатах размещаются на сайте Госстандарта, портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь».

Заявки на участие представляются до 1 сентября 2022 г. в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) и РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (для г. Минска и Минской области).

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Госстандарта (gosstandart.gov.by, раздел «Качество и деловое совершенство»).

Необходимые консультации можно получить:

в отделе систем менеджмента РУП «Брестский ЦСМС», ул. Спокойная, 1/6, г. Брест тел.: +375 162 58 08 76, +375 162 58 08 70;

в Белорусском государственном институте стандартизации и сертификации: ул. Новаторская, д. 2А, к. 428, 220053, г. Минск, тел. +375 17 269 69 54, ntc@belgiss.by.