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Объявлен международный конкурс «Вместе против коррупции!»

15.05.2023
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Межгосударственным советом по противодействию коррупции – органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств принято решение о проведении Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», открытого для участников из любых стран.

Организатором международного конкурса выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации, соорганизаторами – Генеральные прокуратуры Республики Беларусь, Республики Армения, Кыргызской Республики, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить тематическую социальную рекламу в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик».

Прием работ организован на официальном сайте международного конкурса www.anticorruption.life. Там же размещены правила его проведения.

Ожидается, что в конкурсных работах найдут отражение современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Вовлечение молодых людей в антикоррупционную деятельность через творчество позволит укрепить нетерпимое отношение к этому негативному явлению и работать на опережение. 

Международный конкурс состоит из двух этапов.

Первый этап – полуфинал, проводится с 1 мая по 1 октября 2023 г. отдельно в каждой из стран. Работы в каждой номинации будут оцениваться Национальными конкурсными комиссиями.

Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап – финал, который пройдет в октябре-ноябре 2023 г. Международное жюри конкурса в каждой номинации определит победителей и призеров.

Торжественную церемонию их награждения дипломами, ценными подарками и памятными призами планируется провести в городе Москве, приурочив данное событие к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2023 г.).

Управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры

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