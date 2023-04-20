«Обычное дело» Установлены датчики контроля скорости, в том числе и в Лунинецком районе

В целях повышения безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах Брестской области 20 апреля установлены датчики контроля скорости на следующих участках автодорог:

с 07:00 до 19:00 часов на ул. 28 Июля вблизи (мост через р.Мухавец) в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 332 км (+600м) автодороги М-10 «Гомель-Кобрин» в Лунинецком районе. Ограничение скорости движения 70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Вильчковского вблизи дома № 46 в городе Барановичи. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на пр-те Машерова вблизи дома № 67 в городе Бресте. Ограничение скорости движения 60 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на ул. Дзержинского вблизи дома №78 в городе Кобрине. Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

с 07:00 до 19:00 часов на 65 км (+700м) автодороги М-1 в Кобринском районе. Ограничение скорости движения 90/70 км/ч.

Информация ГАИ УВД Брестского облисполкома

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