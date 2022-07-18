Очаги американской белой бабочки зафиксированы в Бресте и пяти районах области, в том числе и Лунинецком

Очаги обитания опасного карантинного вредителя — американской белой бабочки — зафиксированы в Бресте и пяти районах области, сообщил заместитель директора областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Григорий Станчук.

«По сравнению с прошлым годом ситуация с распространением американской белой бабочки на территории области существенно не поменялась. Ее очаги зафиксированы в Столинском, Лунинецком, Ивановском, Дрогичинском, Пинском и Малоритском районах, а также в Бресте — всего на площади 5,5 тыс. га. Расширения пока не наблюдается», — сказал Григорий Станчук. Об этом писали и «Лунінецкія навіны»

При этом он обратил внимание, что речь идет о первом поколении нового вида карантинного вредителя. «Гусеницы ушли на окукливание, и со дня на день мы ожидаем вылета бабочек второго поколения. Вот здесь ситуация может поменяться. Прогнозировать пока что-то сложно, но по опыту других, ожидается, что второе поколение будет многочисленнее предыдущего», — отметил специалист.

Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) перемещается главным образом транспортом. Этот инвазивный вредоносный вид отличается исключительной прожорливостью и всеядностью, а потому представляет большую опасность для лиственных насаждений. Ее излюбленной пищей является клен ясенелистный, а также плодовые деревья — шелковица, яблоня, груша, алыча, слива, черешня, грецкий орех.

«Всюду, где были обнаружены очаги американской белой бабочки, проведены обязательные карантинные и фитосанитарные мероприятия. Это обрезка и сжигание паутинных гнезд, обработка инсектицидами — средствами защиты против листогрызущих. Организацией занимаются сельсоветы, службы ЖКХ. В основном на местах с пониманием относятся к необходимости выполнения защитных мер. Все понимают: если упустить момент, потом бороться с вредителем будет еще более проблематично — потребуется еще больше и финансовых затрат, и материальных и человеческих ресурсов», — дополнил замдиректора областной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

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