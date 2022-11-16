Очередная авария в Лунинецком районе. Подробности из первых уст

Утром 15 ноября авария с участием фуры произошла возле автодороги М10 в Лунинецком районе. 37-летняя местная жительница была за рулем автомобиля «Opel» и двигалась со стороны Микашевич к магистральной трассе.

При выезде на автодорогу М-10 «Гомель-Кобрин» женщина не уступила дорогу и совершила столкновение с тягачом «Volvo» под управлением 29-летнего гражданина Молдовы, который двигался по главной дороге.

От удара «Opel» выехал на разделительную полосу. В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

– В очередной раз причиной ДТП стало нарушение правил проезда перекрестка, – комментирует ситуацию начальник отделения ГАИ РОВД Сергей Антонович. – В этом месяце в Микашевичах уже были подобные факты. Самой главной причиной ухудшения ситуации на дорогах в осеннюю пору является дождь, туман, гололед. С законами природы ничего не поделаешь, поэтому бороться с такими особенностями в этот период стоит следующим образом:

— всегда быть сосредоточенным во время езды в ненастную погоду;

— снизить скорость на 10-15 км/ч по сравнению с вашим обычным режимом езды;

— держать увеличенный интервал и дистанцию;

— не осуществлять резких маневров.

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