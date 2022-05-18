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Очередная награда ДШИ Лунинца

18.05.2022
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Очередная награда в копилку достижений ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца».

Свое новое конкурсное произведение в дистанционном формате представлил Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовый ансамбль скрипачей «Концертино» на V юбилейный Международный конкурс исполнительских видов искусств «#СЯБРЫ-2022″.

В номинации «Инструментальное исполнительство — ансамбли» в возрастной категории 15 — 17 лет коллектив стал обладателем Диплома Лауреата I степени (руководитель Ольга Белоус, концертмейстер Галина Яскевич).

По информации Дни культуры Лунинетчины

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