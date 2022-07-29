Очередная награда газеты «Лунінецкія навіны»

28 июля в Доме прессы в Минске прошла пресс-конференция, приуроченная к Году исторической памяти, на тему «Многоликая Беларусь. Вклад диаспор в общую историческую память».

В рамках мероприятия состоялось награждение победителей Республиканского конкурса среди журналистов и СМИ на лучшее освещение вопросов межнациональных и межконфессиональных отношений, межкультурного диалога в Республике Беларусь и сотрудничества с соотечественниками за рубежом.

Отмечена и плодотворная работа газеты «Лунінецкія навіны». Так, дипломом уполномоченного по делам религий и национальностей Республики Беларусь и ценными подарками редакция издания награждена за высокопрофессиональное освещение вопросов межнациональных и межконфессиональный отношений, межкультурного диалога в Республики Беларусь и сотрудничество с соотечественниками за рубежом.

Это заслуга не только журналистов редакции. Огромный вклад в общее дело вносит бывший редактор и работник «Лунінецкіх навін» Татьяна Васильевна Конопацкая. Находясь на заслуженном отдыхе она активно участвует в общественной жизни района, продолжает плодотворное сотрудничество с изданием