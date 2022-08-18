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Очередная отработка дорог и мест массового отдыха сотрудниками ГАИ в Лунинецком районе

18.08.2022
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Профилактическую акцию под названием «Водитель, не садись пьяным за руль!» проведут сотрудники ГАИ на территории Лунинецкого района с 19. по 21 августа..

В рамках акции будет осуществляться усиленная отработка мест массового отдыха, увеселительных заведений, автомобильных дорог и улиц населенных пунктов.

Напоминаем об ответственности за управление средством в состоянии опьянения:

Статья 18.15. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)

1. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации до 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха включительно –

влечет наложение штрафа в размере ста базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

2. Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации свыше 0,8 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации свыше 380 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –

влекут наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

3. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения или состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –

влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

4. Употребление водителем алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения или состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, –

влечет наложение штрафа в размере двухсот базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

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