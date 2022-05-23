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Очередная победа Эльвиры Дукарец из Лунинца

23.05.2022
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Ученица ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» Дукарец Эльвира (баян) стала Лауреатом ll степени в I Международном дистанционном конкурсе «Озорные гармоники» в г.Гродно (возрастная категория 8-9 лет). Эльвира стала обладательницец сертификата для участия во 2- м туре VI Международного конкурса баянистов- аккордеонистов памяти Андрея Сапкевича «AccoPremium — 2022» без предварительного отбора.

По информации Дни культуры Лунинетчины

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