Очередная победа Эльвиры Дукарец из Лунинца

Ученица ГУО «Детская школа искусств г.Лунинца» Дукарец Эльвира (баян) стала Лауреатом ll степени в I Международном дистанционном конкурсе «Озорные гармоники» в г.Гродно (возрастная категория 8-9 лет). Эльвира стала обладательницец сертификата для участия во 2- м туре VI Международного конкурса баянистов- аккордеонистов памяти Андрея Сапкевича «AccoPremium — 2022» без предварительного отбора.

По информации Дни культуры Лунинетчины