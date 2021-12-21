Общество

Очередная спортивная победа Вадима Корженевича (Лунинецкий район)

В первые дни зимы Минск принимал открытый Кубок Республики Беларусь по пауэрлифтингу и его отдельным движениям по версии WRPF. На второе по значимости спортивное событие в мире «Железного спорта» прибыло порядка 160 спортсменов из всех уголков нашей страны, а также несколько представителей пауэрлифтинга из Российской Федерации.

Возраст и род деятельности спортсменов в очередной раз доказал, что спорт объединяет – на одном помосте в разное время можно было встретить и совсем юных 12-летних парней, которые в становой тяге поднимали вес превышаемый собственный, и нестареющих ветеранов, которые в свои почти 70 уверенно жали штангу весом далеко за сто килограмм.

Главной целью прошедшего спортивного праздника было максимальное вовлечение в занятие спортом и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.

Личным примером пропагандируя здоровый и спортивный образ жизни, с надеждой победить и завоевать золотую медаль в свою копилку, прибыл и начальник ИДН Лунинецкого РОВД Вадим Корженевич. В июне 2021 года он уже выиграл чемпионат Республики Беларусь по пауэрлифтингу и его отдельным движениям, и настрой был только на победу.

В этот раз борьба в экипировочном дивизионе по жиму штанги лежа выдалась особо острой. В первом подходе спортсмен справился с весом в 225 килограмм, но из-за технической ошибки судьи не засчитали результат, и соперники уходят в отрыв. Во втором подходе было уверенно выжато 240 килограмм, все судьи поставили зачет. В третьем подходе главный соперник не взял вес в 240, а наш атлет справился с весом в 250 килограммов, что сняло все вопросы по поводу победителя соревнований.

Как подвел итог своего выступления Вадим Корженевич, ему всегда важен пример, который подается молодому поколению:

– Ведь когда ты выступаешь перед подростками, перед родителями и говоришь о пользе здорового образа жизни, занятиях спортом, а сам ничего этого не делаешь, то конечно же тебя мало кто услышит. Нельзя просто говорить, нужно делать и показывать это не только на словах, но и подкреплять поступками и, по мере сил, достижениями. А как спортсмен я, конечно же, остался доволен – достигнута важная вершина, золото чемпионата страны и кубка страны в один год. Это весьма серьезное достижение, которое является результатом каждодневной упорной работы над собою. Получен колоссальный опыт и все эти вещи лишь подталкивают на новые свершения и цели в будущем году.

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома

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