Очередная жертва мошенников в Лунинецком районе «потеряла» 1600 рублей

8 апреля в Лунинецкий РОВД обратилась жительница района по факту хищения денежных средств с банковской платёжной карты в сумме 1600 рублей.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» заместитель начальника РОВД Александр Яковец, в ходе проведения проверки установлено, что потерпевшей в мессенджере «Wats app» позвонили неизвестные с абонентских номеров, которые совершенно не схожи с номерами белорусских операторов. Но даже и это не остановило потерпевшую.

Далее разговор переместился в мессенджер «Telegram». Там в аккаунте, который также принадлежит мошенникам: @nbrb, предоставили фото удостоверения сотрудника милиции для правдивости. После чего потерпевшая поверила и передала мошенникам реквизиты от всех своих БПК, а также установила, по просьбе неизвестных, приложение удаленного доступа, в результате чего и лишилась денежных средств.

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