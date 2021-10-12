Новости районаОбществоПрисяга

Очередное заседание призывной комиссии состоялось в Лунинецко-Ганцевичском межрайвоенкомате

Прошло оно во главе с заместителем председателя райисполкома Анатолием Захаркевичем, вместе с которым беседу с будущими защитниками Отечества вели военный комиссар Владимир Коховец, начальник отдела призыва Руслан Клюкач, заместитель начальника РОВД Александр Яковец, заместитель главного врача УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Ольга Чиникайло и заведующий отделением скорой медицинской помощи Татьяна Захарова.

Члены комиссии познакомились с личными делами более 30 юных земляков, в отношении которых приняты решения о призыве на срочную военную службу. Идет работа по отбору этих граждан представителями сил специальных операций, Вооруженных Сил Республики Беларусь, внутренних войск МВД страны, органов пограничной службы.

К слову, в военкомате в этот день работал пункт по вакцинации против коронавирусной инфекции. Медицинский осмотр желающих провела врач общей практики Инна Микулич. Тех, кто не имел противопоказаний, получили прививку «Спутник Лайт».

Отправка новобранцев в Вооруженные Силы запланирована на период с 25 октября по 5 ноября, а в воинские части других формирований – с 15 по 30 ноября.

Теги
Показать больше
Photo of Наталья Павлюкевич

Наталья Павлюкевич

Похожие статьи

Photo of БСЖ и военные чествовали матерей

БСЖ и военные чествовали матерей

Photo of 13-15 октября электроэнергию отключат на части улицы Красная в Лунинце

13-15 октября электроэнергию отключат на части улицы Красная в Лунинце

Photo of Фотофакт. Около 900 “квадратов” тротуарной плитки уложат при благоустройства городских библиотек

Фотофакт. Около 900 “квадратов” тротуарной плитки уложат при благоустройства городских библиотек

Photo of “Гранитовцы” успешно выступили на республиканском турнире по волейболу

“Гранитовцы” успешно выступили на республиканском турнире по волейболу

Photo of К акции “Чистый лес” присоединились школьники из Лунина

К акции “Чистый лес” присоединились школьники из Лунина

Photo of Семинар-совещание руководителей военно-патриотического воспитания прошел в Лунинце

Семинар-совещание руководителей военно-патриотического воспитания прошел в Лунинце

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть