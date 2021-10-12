Очередное заседание призывной комиссии состоялось в Лунинецко-Ганцевичском межрайвоенкомате

Прошло оно во главе с заместителем председателя райисполкома Анатолием Захаркевичем, вместе с которым беседу с будущими защитниками Отечества вели военный комиссар Владимир Коховец, начальник отдела призыва Руслан Клюкач, заместитель начальника РОВД Александр Яковец, заместитель главного врача УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Ольга Чиникайло и заведующий отделением скорой медицинской помощи Татьяна Захарова.

Члены комиссии познакомились с личными делами более 30 юных земляков, в отношении которых приняты решения о призыве на срочную военную службу. Идет работа по отбору этих граждан представителями сил специальных операций, Вооруженных Сил Республики Беларусь, внутренних войск МВД страны, органов пограничной службы.

К слову, в военкомате в этот день работал пункт по вакцинации против коронавирусной инфекции. Медицинский осмотр желающих провела врач общей практики Инна Микулич. Тех, кто не имел противопоказаний, получили прививку «Спутник Лайт».

Отправка новобранцев в Вооруженные Силы запланирована на период с 25 октября по 5 ноября, а в воинские части других формирований – с 15 по 30 ноября.