ОбществоЭкология

Очередное животное стало жертвой литовской «егозы»

17.06.2022
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Днем 15 июня пограничный наряд в ходе мониторинга участка границы с Литвой в Браславском районе обнаружил павшего лося, сообщает Погранкомитет

Литовское проволочное заграждение «егоза» нанесло направлявшемуся на белорусскую территорию животному глубокие раны, которые оказались для него смертельными. На место были вызваны представители Национального парка «Браславские озера».

С начала месяца это третий факт падежа животных от опасных заграждений, установленных на литовской территории. С сентября прошлого года зафиксировано уже 27 подобных случаев на границе со странами Евросоюза.

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