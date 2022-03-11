Общество

Очередные временные отключения электроэнергии в Лунинецком районе

11.03.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает об отключении электроэнергии в связи с производством ремонтных работ на линии электропередач:

-12.03.2022г. в период времени с 10.00 до 16.00 часов и 14.03.2022г. в период времени с 10.00 до 16.00 часов в г.Лунинец, ул.Красная д.167, 167А;

12.03.2022г. в период времени с 09.00 до 16.00 часов в аг.Лунин, ул.Крестьянская, д.1-7, д.2-136, ул.Советская, д.20-40, ул.Крестьянская, д.140-214, д.133-207, ул.Лесная, ул.Луговая, д.1-33, д.8А-34А, пер.Озерный, ул.Крестьянская, д.15-129, ул.Советская, д.13-35, ул.Марата Козея, ул.Тихая, ул.Зеленая, д.7-31, д.10-30, ул.8 Марта;

14.03.2022г. в период времени с 09.00 до 13.00 часов в г.Лунинец, ул.Новая, д.2-34, д.3-47, ул.Коржа, д.41-53А;

14.03.2022г. в период времени с 13.00 до 17.00 часов
в г.Лунинецг, ул.Пнище, д.28-54, д.35,47,57, ул.Вишневая, д.15-47, ул.Костюшко, д.18-52, д.21-47;

15.03.2022г. в период времени с 09.00 до 13.00 часов в
д.Вулька-1, ул.Лесная, д.1-27, д.2-10А, ул.Новая, д.25-53, д.40-68, ул.Полесская, пер.Полесский;

15.03.2022г. в период времени с 13.00 до 17.00 часов в д.Богдановка, ул.Восточная, д.2-30, ул.Партизанская, д.1-29, д.22-48.

 

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