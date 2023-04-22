Одежду и постельное бельё, которыми торговал ИП из Баранович, запретили ввозить и продавать в Беларуси

Одежда и постельное белье китайского производства, которыми в Брестской области торговал индивидуальный предприниматель, как выяснилось, не соответствуют стандартам безопасности, Об этом «Лунінецкім навінам» сообщил заместитель начальника Брестской областной инспекции Госстандарта Сергей Щербаков

В реестр опасной продукции Госстандарта включены восемь видов товара, реализовавшихся барановичским предпринимателем: два вида детских носков, комплект постельного белья, два вида женских блузок и женская куртка из экокожи, а также два вида мужских джинсов. Все товары произведены в Китае.

Постельное белье забраковали по показателю «гигроскопичность»: оно впитывает и отдает влагу в разы хуже, чем допускают стандарты.

Одежда же не прошла проверку и на «воздухопроницаемость».

С 28 апреля указанную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси.

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