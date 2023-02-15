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«Один день с депутатом» прошёл в Лунинце

15.02.2023
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В рамках акции «Один день с депутатом» 14 февраля в здании Лунинецкого райисполкома личный приём граждан провёл депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Насеня вместе с председателем Молодёжного Парламента при Лунинецком районном Совете Депутатов Мариной Кочурой. Затем в Лунинецком районе газоснабжения они встретились с трудовым коллективом организации. 

В ходе встречи активно обсуждалась тема современных экономических и геополитических вызовов, с которыми постоянно сталкивается наша молодая страна. Отмечалась важность сплочённости и единства наших людей, как главного актива Республики Беларусь и его роли в преодолении беспрецедентного санкционного давления.

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Поднимались вопросы продовольственной безопасности, ценообразования и сдерживания инфляции. Обсуждались интересующие работников вопросы и проекты.

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