Общество

Одна из причин тяжких и особо тяжких преступлений в Лунинецком районе

С 15 по 20 декабря 2021 года на территории Лунинецкого района проведена профилактическая акция «Последнее предупреждение».

За истекший период 2021 года на территории Лунинецкого района зарегистрировано 6 фактов совершения тяжких и особо-тяжких преступлений против личности и здоровья граждан.

Из них 2 факта умышленного причинения тяжкого телесного повреждения в сфере семейно-бытовых отношений.

Справочно: жительница г. Лунинца находясь в состоянии алкогольного опьянения,  в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанесла не менее одного удара ножом в область груди своему сожителю, в результате чего причинила последнему телесные повреждения в виде проникающего ранения в плевральную полость грудной клетки слева с повреждением лёгкого.

Жительница п. Полесский, находясь в квартире сожителя, в ходе распития спиртных напитков, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, умышленно нанесла не менее одного удара ножом в область левого бедра сожителю, в результате чего причинила ему телесное повреждение в виде проникающего колото-резанного ранения, приведшее к обильной наружной кровопотере, от которого последний скончался.

Как видно из приведенных примеров все преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения. Лица, совершившие указанные преступления на профилактических учетах в РОВД не состояли. Оснований для проведения профилактической работы с последними не имелось. На основании изложенного, с целью предупреждения совершения преступлений и правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, убедительно просим граждан, сообщать информацию о фактах семейного насилия и неблагополучия по номерам 102 и 34942.

К лицам совершающим правонарушения в сфере СБО, состоянии алкогольного опьянения в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» применяются следующие меры индивидуальной профилактики:

Профилактическая беседа;

Официальное предупреждение – письменное разъяснение гражданину о недопустимости подготовки или совершения правонарушений в целях предупреждения повторности совершения им правонарушений. В текущем году объявлено 88 официальных предупреждений за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 100 официальных предупреждений за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактический учет является мерой индивидуальной профилактики и ведется с целью предупреждения со стороны лица, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, подготовки или совершения правонарушений и оказания на него профилактического воздействия. На данный момент на профилактическом учете в ООПП РОВД состоит 21 лицо, совершившее правонарушение в сфере СБО, и 121 лицо, совершившее правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.

Защитное предписание – установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. В текущем году вынесено и объявлено 18 защитных предписаний с выселением семейного агрессора из совместного жилого помещения.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:

1.         предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье;

2.         посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;

3.         общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

luninets.brest-region.gov.by

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