Офицер ПВО Максим Андреевич: о Родине и службе в Лунинце

На вопрос, что или кто повлиял на выбор профессии, что подвигло связать свою жизнь с армией, офицер зенитного ракетного полка без колебаний ответил – Родина. У каждого она своя «маленькая Родина», а у Максима Андреевича – город Лунинец:

– Я всегда знал, что буду военным, с уважением и восхищением относился к людям в военной форме. К своей мечте шел целенаправленно. Шаг за шагом приближаясь к ней, осознавал, что на верном пути.

Максим Андреевич в 2021 году окончил Военную Академию Республики Беларусь по специальности «инженер по управлению автоматизированных систем управления». Первое место службы молодого офицера находилось в Березе. Сегодня в новом полку в Лунинце он обеспечивает работу системы управления подразделениями.

– Главная задача противовоздушной обороны – это охрана государственной границы в воздушном пространстве, – рассказывает военнослужащий. – И в своей работе я обязан обеспечить подразделения всей необходимой информацией для успешного выполнения этой задачи. Вместе с офицерскими погонами мне выпала и ответственность за подчиненных. Быть командиром нелегко, все-таки человеческий фактор никто не отменял. К каждому необходимо найти свой подход: кого-то приободрить, а кого-то и приструнить. Подчиненные меня уважают, старшие командиры помогают, где это необходимо, чувствуется всеобщая взаимовыручка и единение, ведь без этого в армии невозможно. Мы как один единый механизм, от работоспособности каждого элемента этого механизма зависит общий успех.

В Лунинце живу с родителями и сестрой. Свою семью я пока не создал, но, возможно, в скором будущем это произойдет. И мне не придется думать, где жить с семьей, ведь в городе совсем недавно сдан новый дом для военнослужащих. Когда был в гостях у сослуживца, убедился, что квартиры уютные, теплые, светлые и месторасположение дома в хорошем месте. Конечно же, хотелось бы и дальше служить в Лунинце, но если понадобится, готов продолжить службу в любом уголке нашей страны.

В свободное время посещаю спортивный зал воинской части, ледовую арену. Вечера люблю провести за хорошей книгой, сейчас читаю «Хатынскую повесть» Алеся Адамовича. Со скорбью, болью прочитываю страницу за страницей, убеждаясь еще раз в правильном выборе своей профессии. Я – офицер ПВО, я в ответе за чистое, светлое небо над любимой Родиной! Я всегда буду оберегать свою страну, свой край, свою семью!

Нина КАЛАЕВА, библиотекарь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram