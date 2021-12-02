БЖД с 12 декабря 2021 года вводится график движения поездов на 2021-2022 годы

Как сообщает пресс-центр БЖД, Белорусской железной дорогой с 12 декабря 2021 года вводится график движения поездов на 2021-2022 годы, который сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки, направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта. С учетом этого, а также в результате проведенной совместной работы с облисполкомами по оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автомобильных перевозок в новом графике предусмотрены курсирование 272 пар поездов регионального экономкласса.

Особое внимание при формировании нового графика было уделено развитию и усилению транспортных связей регионов республики, в том числе за счет плановой реализации инфраструктурных проектов и поступления нового подвижного состава.

Так, в межрегиональном сообщении бизнес-класса с учетом задействования вновь поступивших пятивагонных электропоездов ЭПМ с более высокими потребительскими качествами предусмотрено их курсирование на таких востребованных направлениях, как Минск – Гомель и Минск – Брест. Данный подвижной состав будет обслуживать поезда № 701/702 Минск – Брест, №№ 715, 716, 739, 747, 748 Минск – Гомель. При этом высвобождаемый подвижной состав ЭПР будет задействован в обслуживании маршрутов поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса.

Одним из новшеств графика движения на 2021/2022 гг. является увеличение размеров движения межрегиональных линий бизнес-класса в сообщении Минск – Гомель по предвыходным, выходным и праздничным дням. Так, новый поезд № 756 Минск – Гомель будет отправляться из Минска в 19:36 прибытием в Гомель в 23:18 (по пятницам, субботам и воскресеньям) с остановками по станциям Пуховичи, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин и Буда-Кошелевская. В обратном направлении поезд № 755 Гомель – Минск будет отправляться из города над Сожем в 4:43 и прибывать в Минск в 7:53 (в субботу, воскресенье и понедельник) с такими же остановками.

Расширение маршрутной сети коснулось и региональных линий бизнес-класса за счет продления маршрута Минск – Светлогорск до Калинковичей (после окончания электрификации участка Светлогорск – Калинковичи) и организации маршрута Минск – Жлобин. Также будет увеличено количество мест в поездах региональных линий бизнес-класса Минск – Орша за счет задействования подвижного состава ЭПР в пятивагонном исполнении.

При формировании маршрутной сети в рамках Союзного государства железнодорожные администрации двух стран подошли с учетом потребности населения в поездках в дневное или в ночное время, а также дальности поездки. С 12 декабря предусматривается сохранение маршрутов на пассажирообразующих направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург, Адлер, в том числе с организацией многогруппных поездов. В настоящее время Белорусская железная дорога продолжает работу с ОАО «РЖД» по назначению поездов до Мурманска, Архангельска, Анапы, Минеральных Вод и Кисловодска.

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте pass.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону +375 222 39 25 47).

Подробное расписание движения поездов по станции Лунинец будет опубликовано в газете “Лунiнецкiя навiны” 10 декабря. Если по какой-то причине не выписываете газету, приобрести номер можете в киосках “Белсоюзпечати”, отделениях связи, торговой сети Лунинца и Микашевич.

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