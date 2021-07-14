Изменилась оплата труда бюджетников

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2020 г. №482, с 1 июля текущего года изменились подходы по премированию работников бюджетных организаций. А именно, объем ресурсов на премирование формируется и направляется в размере 20 процентов от суммы окладов работников бюджетных организаций (ранее – 5 процентов).

Внимание! Принятое изменение не направлено на увеличение зарплаты бюджетников. Увеличение премии произошло исключительно в пределах выделенных на текущий год бюджетных ассигнований на оплату труда. То есть произошло перераспределение между ее элементами за счет корректировки размеров иных отдельных стимулирующих выплат.

Важно! Перераспределение средств между стимулирующими выплатами при одинаковой продолжительности рабочего времени и напряженности не приведет к снижению уровня оплаты труда работников, установленного до 1 июля 2021 г.

Важным новшеством является также то, что на премирование будут направляться и неиспользованные средства, предусмотренные на оплату труда. Данные меры позволят увеличить долю премирования в объеме стимулирующих выплат работников бюджетных организаций и тем самым мотивировать работника на добросовестное выполнение своих должностных обязанностей.

При этом, как и до 1 июля 2021 г., Указ регулирует только размер средств, направляемых на премирование работников организации (20 процентов от суммы окладов работников). Конкретный размер премии работника определяется согласно положению, утверждаемому руководителем бюджетной организации.

Напомним! Данным Указом предусмотрена еще одна норма. Это увеличение с 1 января 2022 года размера единовременной выплаты на оздоровление, которая, как правило, выплачивается к отпуску, с 0,5 до одного оклада работника.