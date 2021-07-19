Как и в каком размере уплачиваются взносы в ФСЗН? В Беларуси принят новый Закон

15 июля 2021 г. Главой государства подписан Закон Республики Беларусь «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь».

Закон направлен на определение правовых основ уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, а также на регулирование отношений, связанных с уплатой взносов.

Правовым актом определено, что плательщиками обязательных страховых взносов являются:

– работодатели;

– работающие граждане;

– физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы; организации, в которых обеспечивались денежным довольствием военнослужащие срочной военной службы (далее – организации, обеспечивавшие денежным довольствием);



Белгосстрах за:

– неработающих инвалидов вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, не достигших общеустановленного пенсионного возраста, которым в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний осуществляется ежемесячная страховая выплата;

– лиц, которым производится доплата до среднего заработка при временном (до восстановления трудоспособности или установления ее стойкой утраты) переводе на более легкую нижеоплачиваемую работу в связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

– лиц, которым в соответствии с законодательством об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в связи с повреждением здоровья в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Плательщиками обязательных страховых взносов не являются:

Белорусская республиканская коллегия адвокатов и территориальные коллегии адвокатов – за адвокатов;

Белорусская нотариальная палата и территориальные нотариальные палаты – за нотариусов.

Плательщиками взносов на профессиональное пенсионное страхование являются страхователи, к которым относятся работодатели из числа юридических лиц, их представительств и филиалов, имеющих отдельный баланс, а также представительств иностранных организаций, иностранных организаций, предоставляющие работу в особых условиях труда по трудовым договорам.

Согласно документу установлены следующие размеры обязательных страховых взносов на пенсионное страхование (в процентах от объекта для начисления обязательных страховых взносов):



для работодателей – 28 %;



для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, объем которой составляет более 50 процентов от общего объема произведенной продукции и определяется в стоимостном выражении на основании годовых, а для вновь созданных – на основании квартальных данных бухгалтерской и (или) статистической отчетности, – 24 %;



для потребительских кооперативов (кроме потребительских обществ); товариществ собственников; садоводческих товариществ; общественных объединений инвалидов (их законных представителей) и организаций, имущество которых находится в собственности этих общественных объединений, при условии наличия в штатной численности работающих инвалидов за прошлый год в среднем не менее 30 процентов – 5 %;



для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы; Белгосстраха; организаций, обеспечивавших денежным довольствием, – 29 %;

для работающих граждан –1 %.

Размер обязательных страховых взносов на социальное страхование (в процентах от объекта для начисления обязательных страховых взносов) для работодателей, физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы (за исключением самозанятых лиц), Белгосстраха (за лиц, которым производится доплата до среднего заработка или выплачивается страховое пособие по временной нетрудоспособности) составляет 6 %.

Законом определены в том числе:

размеры взносов на профессиональное пенсионное страхование;

порядок постановки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на учет в управлениях Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

освобождение от уплаты взносов;

порядок уплаты обязательных страховых взносов в добровольном порядке;

порядок перечисления взносов.

Законом внесены изменения в:

Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении»;

Закон Республики Беларусь от 31 января 1995 г. № 3563-ХII «Об основах государственного социального страхования»;

Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании»;

Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

Основные положения Закона вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь