Как в Беларуси будет организована работа по наведению порядка на земле и благоустройству территории

17 ноября Совет Министров принял постановление № 668 «О наведении порядка на земле».

Правовой акт направлен на организацию работы по наведению порядка на земле, благоустройству территории Республики Беларусь.

Документом установлены:

– критерии наведения порядка на земле;

– типовой перечень мероприятий по наведению порядка на земле.

«Под наведением порядка на земле понимается деятельность по благоустройству, озеленению, содержанию и поддержанию в чистоте территорий (объектов) области, района, города и района в городе, направленная на приведение этих территорий (объектов) в состояние, удовлетворяющее критериям», – говорится в документе.

В типовой перечень, в частности, вошли мероприятия по:

– благоустройству и содержанию (эксплуатации) территорий населенных пунктов;

– поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству сельскохозяйственных территорий и объектов;

– регулированию распространения и численности борщевика Сосновского;

– поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог;

– поддержанию в надлежащем состоянии территорий лесного фонда;

– поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также захоронений в местах массовой гибели гражданского населения;

– поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству территорий садоводческих товариществ, гаражных и иных потребительских кооперативов;

– созданию объектов сортировки и переработки отходов.

Координировать работу по наведению порядка на земле будут местные исполнительные и распорядительные органы, которые в том числе:



– принимают меры по включению в государственные и иные программы по вопросам благоустройства соответствующей территории мероприятий по наведению порядка на земле в соответствии с типовым перечнем и определяют ответственных исполнителей;

– обеспечивают проведение обследования территорий (объектов) с участием представителей структурных подразделений землеустройства, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по сельскому хозяйству и продовольствию местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, организаций жилищно-коммунального хозяйства и иных организаций;

– ежемесячно информируют население через СМИ о мерах, принимаемых для наведения порядка на земле, об ответственности за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды, охране и использовании земель, в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства.

Постановление Правительства от 21 мая 2015 г. № 428 «О некоторых вопросах наведения порядка на земле» со всеми изменениями признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь