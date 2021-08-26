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Льготы по земельному налогу для физических лиц в 2021 году

Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено получение льгот отдельной категории граждан по уплате земельного налога.

Согласно п. 7 ст. 239 Налогового кодекса освобождаются от земельного налога, принадлежащие плательщикам — физическим лицам:

  1. Земельные участки, занятые материальными историко-культурными ценностями, включенными в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, по перечню таких ценностей, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь, при условии выполнения их собственниками обязательств, обусловленных законодательством о культуре;
  2. Земельные участки, предоставленные:

— членам многодетных семей;

— военнослужащим срочной военной службы;

— физическим лицам, проходящим альтернативную службу;

— участникам Великой Отечественной войны и иным лицам, имеющим право на льготное налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах».

  1. Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, дачного и гаражного строительства, в виде служебного надела, для традиционных народных промыслов (ремесел), строительства (установки) временных индивидуальных гаражей:

— лицам, имеющим право на пенсию по возрасту;

— инвалидам I и II группы;

— несовершеннолетним детям;

— лицам, признанным недееспособными.

  1. Земельные участки, предоставленные для строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома или обслуживания зарегистрированных организацией по государственной регистрации квартир в блокированном жилом доме:

— лицу, имеющему право на пенсию по возрасту;

— инвалиду I или II группы;

— несовершеннолетнему ребенку;

— лицу, признанному недееспособным.

Освобождение от уплаты земельного налога предоставляется при условии отсутствия регистрации трудоспособных лиц в жилых домах или квартирах в блокированных жилых домах.

Не учитываются в составе трудоспособных лиц при наличии подтверждающих документов и (или) сведений: военнослужащие срочной военной службы; лица, проходящие альтернативную службу; лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

  1. Земельные участки, расположенные на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение.
  2. Земельные участки, предоставленные для строительства объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним, — в течение периода проведения проектных работ и осуществляемых в пределах сроков, определенных в проектной документации, строительных работ, а также земельные участки, занятые объектами придорожного сервиса, — в течение двух лет, с даты ввода таких объектов в эксплуатацию.
  3. Освобождение от земельного налога не распространяется на земельные участки:

— предоставленные физическим лицам, если такие участки заняты капитальными строениями (зданиями, сооружениями), предназначенными и (или) используемыми для осуществления предпринимательской деятельности;

— предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые.

За более подробной информацией обращаться инспекцию МНС Республики Беларусь по Лунинецкому району по адресу: г. Лунинец, ул. Я. Колоса, 50 или по телефону: 6-28-41 6-23-30.

 

Управление налогообложения физических лиц инспекции МНС Республики Беларусь по Лунинецкому району

 

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Елена Данилович

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