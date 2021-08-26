Льготы по земельному налогу для физических лиц в 2021 году
Налоговым кодексом Республики Беларусь предусмотрено получение льгот отдельной категории граждан по уплате земельного налога.
Согласно п. 7 ст. 239 Налогового кодекса освобождаются от земельного налога, принадлежащие плательщикам — физическим лицам:
- Земельные участки, занятые материальными историко-культурными ценностями, включенными в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, по перечню таких ценностей, утвержденному Советом Министров Республики Беларусь, при условии выполнения их собственниками обязательств, обусловленных законодательством о культуре;
- Земельные участки, предоставленные:
— членам многодетных семей;
— военнослужащим срочной военной службы;
— физическим лицам, проходящим альтернативную службу;
— участникам Великой Отечественной войны и иным лицам, имеющим право на льготное налогообложение в соответствии с Законом Республики Беларусь «О ветеранах».
- Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, коллективного садоводства, сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, дачного и гаражного строительства, в виде служебного надела, для традиционных народных промыслов (ремесел), строительства (установки) временных индивидуальных гаражей:
— лицам, имеющим право на пенсию по возрасту;
— инвалидам I и II группы;
— несовершеннолетним детям;
— лицам, признанным недееспособными.
- Земельные участки, предоставленные для строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома или обслуживания зарегистрированных организацией по государственной регистрации квартир в блокированном жилом доме:
— лицу, имеющему право на пенсию по возрасту;
— инвалиду I или II группы;
— несовершеннолетнему ребенку;
— лицу, признанному недееспособным.
Освобождение от уплаты земельного налога предоставляется при условии отсутствия регистрации трудоспособных лиц в жилых домах или квартирах в блокированных жилых домах.
Не учитываются в составе трудоспособных лиц при наличии подтверждающих документов и (или) сведений: военнослужащие срочной военной службы; лица, проходящие альтернативную службу; лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы.
- Земельные участки, расположенные на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения или в зоне с правом на отселение.
- Земельные участки, предоставленные для строительства объектов придорожного сервиса и инженерной инфраструктуры к ним, — в течение периода проведения проектных работ и осуществляемых в пределах сроков, определенных в проектной документации, строительных работ, а также земельные участки, занятые объектами придорожного сервиса, — в течение двух лет, с даты ввода таких объектов в эксплуатацию.
- Освобождение от земельного налога не распространяется на земельные участки:
— предоставленные физическим лицам, если такие участки заняты капитальными строениями (зданиями, сооружениями), предназначенными и (или) используемыми для осуществления предпринимательской деятельности;
— предоставленные во временное пользование и своевременно не возвращенные в соответствии с законодательством, самовольно занятые.
За более подробной информацией обращаться инспекцию МНС Республики Беларусь по Лунинецкому району по адресу: г. Лунинец, ул. Я. Колоса, 50 или по телефону: 6-28-41 6-23-30.
Управление налогообложения физических лиц инспекции МНС Республики Беларусь по Лунинецкому району