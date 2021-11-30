Одобрен законопроект о дорожном движении. Что в нем нового?

Цель проекта закона – дальнейшее совершенствование обеспечения безопасности дорожного движения. Также он предусматривает ряд нововведений, которые направлены на разрешение спорных вопросов правоприменения, повышение безопасности и эффективности дорожного движения, а в конечном итоге – упрощение жизни водителей.

По словам председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Русого, принятие законопроекта позволит упразднить контроль за соблюдением порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств на диагностических станциях. Также будет введен автоматизированный учет выданных водительских медицинских справок по годности к управлению.

Появится возможность сдавать экзамены на право управления транспортным средством с автоматической трансмиссией. Будут выдаваться международные водительские удостоверения, которые предусмотрены Конвенцией о дорожном движении 1968 года. Закреплено право граждан России управлять транспортным средством на основании своего национального водительского удостоверения до истечения его срока действия, что будет способствовать дальнейшей реализации равных прав граждан Беларуси и России на территории Союзного государства.