Перенос рабочих дней в Рождество и Новый год. Как будут отдыхать белорусы?

Дополнительных выходных на этот раз будет немного. Практически все праздничные дни выпадают на выходные.

Как сообщает сообщил 1prof.by. , график выходных и переноса рабочих дней утвержден 11 октября 2021 года постановлением Совета Министров № 572 и опубликован на сайте правительства. Согласно документу, до Нового года каких-либо дополнительных выходных у белорусов уже не будет. Католическое Рождество (25 декабря), которое в нашей стране официально считается выходным днем, в этот раз выпадает на субботу. Так что дополнительно отдохнуть не удастся. По такой же причине в Беларуси не будет сверх выходных и в начале следующего года. Новый год-2022 мы будем встречать с пятницы на субботу. Единственный бонус, на который можем рассчитывать – это сокращенный рабочий день в пятницу, 31 декабря. А в понедельник, 3 января, в стране уже официальный рабочий день.

Чуть больше отдохнуть удастся лишь на православное Рождество. В 2022 году 7 января выпадет на пятницу. Поэтому, отдыхать мы будет не два дня, а три.