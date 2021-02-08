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Прием граждан проведет Татьяна Войтеховская

С целью сбора предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь в Лунинецком районе продолжает работу общественная приемная.

9 февраля с 16.00 до 18.00 прием граждан проведет депутат районного Совета депутатов, главный редактор газеты “Лунінецкія навіны” Татьяна Петровна Войтеховская.

Мыслями и инициативами можно поделиться, посетив районную организацию “Белая Русь” по адресу: г. Лунинец, ул. Красная, 74 (общественная приемная), или по телефону 6-15-64.

Обращаем внимание, что направленные предложения и другая информация не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

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