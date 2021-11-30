Сенаторы одобрили изменения в Уголовный кодекс

Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект “Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь”, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект 27 сентября 2021 года внесен в Палату представителей по поручению Президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым. Документ разработан в связи с распространением новых специфических видов противоправного поведения и с целью усиления превентивного потенциала ст. 361 Уголовного кодекса. Проектом закона данная статья излагается в новой редакции.

“Сегодня против Беларуси развязана широкомасштабная гибридная война по всем направлениям. Мы должны быть готовы к тому, что попытки дестабилизации ситуации, применение всего арсенала гибридных войн в стране будут продолжаться. Поскольку такие действия направлены на подрыв политической стабильности, воспрепятствуют экономическому развитию нашей страны, проектом закона предполагается ужесточить уголовную ответственность за действия, направленные на причинение вреда национальной безопасности страны”, – подчеркнул Олег Белоконев.

Законопроект был поддержан без замечаний всеми заинтересованными государственными органами, прошел все необходимые регламентные процедуры. 9 ноября был принят Палатой представителей во втором чтении.

“Это не новая статья Уголовного кодекса, она действовала и до этого. Однако санкционные меры, предпринятые в отношении нашего государства, вызвали необходимость пересмотра ее частей, чтобы сфокусировать внимание на противоправности действий по отношению к нашему государству отдельными юридическими и физическими лицами, связанных именно с публичными призывами к применению санкционной политики. В первую очередь речь идет об экономических санкциях, призванных парализовать действие нашей экономики, поставить в жесткие условия функционирование отечественных субъектов хозяйствования. Мы прекрасно отдаем себе отчет о последствиях подобных действий. По большому счету, это парализация работы ведущих субъектов нашей страны и, соответственно, невозможность государства выполнять свои социальные обязательства перед нашими гражданами: рабочие места, заработная плата, пособия, льготы – все то, что закреплено в Основном законе”, – отметил председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец.

По его словам, проведена серьезная работа по трансформации соответствующих частей статьи. “Противоправные меры должны вызывать соответствующую реакцию со стороны нашего государства, в том числе в части ужесточения уголовно-правовых санкций применительно к подобного рода деятелям, которые активно выступают за введение санкционной политики в отношении нашей страны. Полагаю, что нынешняя редакция будет эффективной препоной, чтобы прекратить либо приостановить противоправные действия со стороны соответствующих субъектов”, – добавил сенатор.