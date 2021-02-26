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Состоялось региональное собрание депутатов местных Советов депутатов Лунинецкого района

Региональное собрание депутатов местных Советов депутатов Лунинецкого района состоялось в малом зале райисполкома. Это первое мероприятие подобного рода на Брестчине.

Его участниками стали депутаты первичного уровня, старосты, руководители предприятий и учреждений района, представители СМИ. О ключевых аспектах шестого Всебелорусского народного собрания, участии депутатов местных Советов депутатов в выполнении его резолюции рассказал председатель депутатского корпуса района Виктор Рафалович.

Начальник РОЧС Сергей Колесниченко посвятил свое выступление состоянию пожарной безопасности на территории, мерам по профилактике пожаров и гибели от них людей, а также мероприятиям по борьбе с возможным весенним паводком.

Заместитель начальника РОВД Виталий Рылач акцентировал внимание участников собрания на оперативной обстановке, предупреждении преступлений и правонарушений. А вот главный государственный санитарный врач района Виталий Дегтярев поделился информационно-разъяснительной работой, которая касается профилактики COVID-19.

Единогласно участники регионального собрания приняли постановление, в котором определены конкретные задачи по решению вопросов безопасности жизнедеятельности населения.

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