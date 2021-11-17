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В Беларуси создадут агентство для упрощения и цифровизации админпроцедур

Совет Министров принял постановление №646 от 15 ноября 2021 года “О снижении административной нагрузки и цифровизации административных процедур”, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, правовой акт предусматривает создание Банком развития специализированного Агентства сервисизации и реинжиниринга. Агентство будет создано в форме открытого акционерного общества для поэтапного анализа и подготовки предложений о сокращении и упрощении админпроцедур, реинжиниринге бизнес-процессов, цифровизации. В числе основных задач агентства – создание и ведение реестров метаданных и электронных сервисов, проектирование, создание, эксплуатация, модернизация и развитие на договорных условиях информационных ресурсов (систем) и платформ, предназначенных для админпроцедур.

Под реинжинирингом бизнес-процессов осуществления административных процедур понимается изменение порядка админпроцедуры и определение наилучшего способа ее выполнения с учетом снижения финансовых, временных и трудовых затрат в целях повышения качества оказываемых услуг.

Основные положения постановления вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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