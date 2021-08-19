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В РОВД представили нового начальника районной милиции

Начальник УВД Брестского облисполкома полковник милиции Олег Шуляковский посетил Лунинецкий РОВД, чтобы представить личному составу назначенного приказом МВД Республики Беларусь начальника отдела внутренних дел подполковника милиции Виталия Рылача.


 
Начальник УВД поздравил Виталия Степановича с назначением на должность и выразил уверенность, что новый руководитель районной милиции с достоинством справиться с возложенными на него служебными обязанностями. В настоящее время райотдел находится в числе лидеров среди аналогичных подразделений области и занимает третье место. Поэтому важно не только удержать эту позицию, но и двигаться вперед. Теплые напутственные слова в адрес нового руководителя прозвучали из уст председателя райисполкома Александра Пачко, прокурора района Юрия Прокопчука, а также председателя районного суда Михаила Денисовича и начальника районного отдела Следственного комитета Андрея Лукашевича.

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Елена Данилович

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