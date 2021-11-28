Вольфович: правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума

Правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

“Мы вынесли большие уроки после 2020 года. Это была развязанная информационная война. Мы тогда немного допустили оплошность – закрывали глаза на Telegram-каналы, на чаты, в которых публиковались призывы, грязь, ложь и фейки. Некоторые люди поверили в это, вышли на улицы, пытались что-то доказать (не совсем понимая, что именно), а некоторые просто шли в общей массе, как на демонстрации, многим просто задурили голову. Мы сначала на эти фейки, на эту ложь смотрели сквозь пальцы, а надо было реагировать”, – сказал Александр Вольфович.

По его словам, после этого были внесены соответствующие поправки в законодательную базу. “За это время около 300 чатов признаны экстремистскими, прекращена работа около 100 чатов, 17 групп лиц, которые работали на различных YouTube, интернет-площадках, также признаны экстремистскими, – отметил госсекретарь. – Одни чаты мы закрываем – другие появляются. На это надо реагировать, доносить до людей информацию, рассказывать правду. Наш народ видит, как работают Президент, правительство, руководители госорганов, какие решения они принимают для развития страны, во благо нашего народа”.

Александр Вольфович заверил, что правоохранительные органы готовы пресечь любые провокации во время референдума. “Уверен, что сегодня руководители понимают, как действовать, что нужно делать, как взаимодействовать, чтобы не допустить того, что было год назад. Поэтому ответственно заявляю, силовой блок, военная организация государства, в которую входят все министерства и ведомства, готовы для пресечения каких-то негативных последствий в нашей стране”, – подытожил госсекретарь.