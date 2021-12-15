Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Беларуси, ее граждан и организаций

Глава государства Александр Лукашенко 14 декабря подписал закон “Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь”. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций.

Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до: шести лет – если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет – когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет – если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.

Реализация предусмотренных законом мер будет выступать адекватным ответом на попытки причинения вреда национальной безопасности со стороны деструктивных сил.