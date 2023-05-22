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Ограничение на посещение лесов в Лунинецком районе и карта запретов

22.05.2023
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По Лунинецкому лесхозу с 20.05.2023 года вводится ограничение с 9.00 до 21.00 часов на нахождении граждан, въезд транспортных средств, проведении работ, не связанных с ведением лесного хозяйства на территории лесного фонда Лунинецкого района. На территории Лунинецкого района установлен 3 класс пожарной опасности лесов по условиям погоды.

Карта запретов и ограничений на посещение лесов в Беларуси здесь

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