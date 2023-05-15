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Ограничение на продажу спиртного будет действовать в Лунинецком районе 25 мая и 10 июня, но не везде…

15.05.2023
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Традиционно в дни последнего звонка и выпускных вечеров в школах, на территории Лунинецкого района вводится ограничение на продажу алкогольных напитков. И этот год не стал исключением. 

На основании абзаца второго пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей  продукции и непищевого этилового спирта»  Лунинецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Ограничить на территории Лунинецкого района  с 08.00 до 24.00 продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив:

1.1. 25 мая 2023 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к торжественному мероприятию «Последний звонок»;

1.2. 10 июня 2023 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

  1. Ограничения, указанные в пункте 1 настоящего решения, не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

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