Ограничение на продажу спиртного будет действовать в Лунинецком районе 25 мая и 10 июня, но не везде…

Традиционно в дни последнего звонка и выпускных вечеров в школах, на территории Лунинецкого района вводится ограничение на продажу алкогольных напитков. И этот год не стал исключением.

На основании абзаца второго пункта 5 статьи 11 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» Лунинецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Ограничить на территории Лунинецкого района с 08.00 до 24.00 продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив:

1.1. 25 мая 2023 г. – в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и приуроченных к торжественному мероприятию «Последний звонок»;

1.2. 10 июня 2023 г. – в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

Ограничения, указанные в пункте 1 настоящего решения, не распространяются на реализацию алкогольных напитков торговыми объектами, осуществляющими розничную торговлю, для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram