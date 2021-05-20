Огромное небо: одно – на двоих…

В нашей большой единой белорусской семье случилась беда. 19 мая практически все новостные каналы сообщили о трагическом случае, произошедшем в Барановичах, где потерпел крушение военный самолет.

Как следовало из сообщения Министерства обороны Республики Беларусь, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж военного самолета Як-130 обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта и тянули до последнего. Убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, летчики катапультировались. Оба они погибли.

Полет выполняли майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко.

И для Андрея, и для Никиты, это был далеко не первый полет, несмотря на то, что лейтенант Куконенко лишь в прошлом году закончил военную Академию. 33-летний майор Ничипорчик был летчиком первого класса, участвовал в параде на День независимости, выступал на международных соревнованиях по авиадартсу (состязании в умении преодолевать систему ПВО условного противника, поражать наземные объекты с помощью неуправляемых ракет, авиационных пушек и управляемых противотанковых ракет). 22-летний лейтенант Куконенко в 2021-ом мечтал стать летчиком 3 класса…

Осиротели дети, остались вдовами жены: Никита женился совсем недавно. Казалось бы, горе должно объединить всех без исключения белорусов, а сострадание семьям – заглушить все другие чувства. Ан нет. Нашлись те, кто на трагедии решил заработать очки, а на костях погибших летчиков устроить свою, политическую, пляску. И вот уже пробиваются сквозь паутину интернета бессовестно-гадкие «комменты» о том, что на двух «ябатек» стало меньше, что…

Впрочем, стоит ли сейчас повторять весь этот маразм высказываний отдельных представителей «невероятных»? Тем более, что тех, кто искренне разделил горе семей, неизмеримо больше. Уже сегодня, еще до выводов специалистов, которые вместе с правоохранителями работают на месте трагедии, многие из очевидцев авиакатастрофы уверены: погибшие ребята были настоящими героями. Отведя самолет от густонаселенного района , покидая падающий Як-130 на критически низкой высоте, ценой собственных жизней они спасли жизни многих горожан.

Безусловно, время расставит все точки над «i», будут розданы почести, согреет сердца память. И, верю в это, не останется в них места горькому осадку от прикосновения к преступной человеческой вседозволенности, за которую ратуют некоторые деструктивные элементы, по привычке называя ее «свободой слова»…