Оказание охранных услуг владельцам охотничьего огнестрельного оружия

В соответствии со статьей 24 Закона Республики Беларусь №61-3 «Об оружии», основанием для хранения служебного и гражданского оружия и боеприпасов является полученное в органах внутренних дел соответствующее разрешение на хранение или хранение и ношение оружия.

Юридическим лицам и гражданам запрещается хранить и использовать найденное или переданное им оружие, собственниками которого они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел. Служебное и гражданское оружие и боеприпасы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц. Помещения, в которых хранятся охотничье огнестрельное с нарезным стволом, охотничье комбинированное оружие, спортивное огнестрельное оружие с нарезным стволом, боеприпасы, принадлежащие гражданам, либо места хранения такого оружия и боеприпасов оборудуются техническими средствами систем охранной сигнализации.

На сегодняшний день одним из самых надежных способов обеспечения сохранности своего оружия и иного имущества является оборудование помещений охранной сигнализацией с подключением на ПЦН Лунинецкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Если вам необходима помощь либо дополнительная информация по порядку обеспечения сохранности оружия, обращайтесь в Лунинецкий РОВД по телефонам: 8-044-732-02-03, 5-50-32.

С заявлением на оборудование вашего объекта средствами охранной сигнализации вы можете обратиться к любому сотруднику милиции.

За получением подробной информации обращайтесь:

Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь – ул. Московская, 26; телефоны для справок: 2-32-59, 8-029-307-39-53 (с 9.00 до 18.00).

Микашевичское отделение Департамента охраны МВД Республики Беларусь – ул. Первомайская, 3Б; телефон для справок 6-66-83 (с 9.00 до 18.00).

Лунинецкий отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь