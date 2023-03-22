Около 10 тысяч школьников планируют оздоровить в Брестской области на весенних каникулах

В Брестской области около 10 тысяч школьников смогут централизованно отдохнуть и оздоровиться во время весенних каникул, сообщила начальник управления социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.

Весенние каникулы продлятся с 26 марта по 2 апреля. На базе учреждений образования будут организованы детские лагеря с дневным пребыванием. Ребята смогут отдохнуть, набраться сил, проведя время с пользой и интересом. Не останутся без внимания и вопросы безопасности. В гости к школьникам будут приходить и проводить профилактические беседы сотрудники правоохранительных органов, ОСВОД и спасатели. Мальчики и девочки будут посещать центры безопасности МЧС в Бресте, Каменце, Столине.

Детям предложат экскурсионные и туристические поездки. Им покажут достопримечательности Брестской области, они побывают в знаковых местах Беларуси. «В экскурсиях будет патриотическая направленность. Также активно идет работа по знакомству с информационными технологиями. Программа предлагается разносторонняя, чтобы учесть желания и интересы детей», — отметила Алла Сенькевич. Кроме того, подросткам предоставят возможность подработать. Например, ребята в трудовых бригадах будут помогать в благоустройстве и уборке территорий учреждений образования, в школьных библиотеках.

Кроме того, в Брестской области уже идет подготовка к летней оздоровительной кампании. «К этой работе приступили еще в прошлом году, определено необходимое на подготовку финансирование. Территории оздоровительных лагерей, здания и сооружения приведут в порядок. Отремонтируют или заменят мебель и оборудование. Будет сделано все, чтобы дети отдыхали в комфортных условиях», — подчеркнула собеседница.

В частности, масштабные работы намечены в оздоровительном лагере «Салют» в Кобринском районе. В областном лагере «Ювента» в Ивацевичском районе продолжается реконструкция. Этим летом он сможет принять 120 человек в смену. В Дрогичинском районе в здании закрывшейся Белинской базовой школы обустроят летний лагерь. Ремонтные работы начнут в этом году, а открытие запланировано на 2024 год. Всего в Брестской области насчитывается 22 стационарных лагеря.

Летом в юго-западном регионе намерены оздоровить более 65 тысяч детей.

belta.by