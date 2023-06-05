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Около 250 человек примут студотряды в Лунинецком районе

05.06.2023
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Более 31 тыс. человек подали заявки на работу в студенческих отрядах в ходе промопроекта “Выбираем студотряд”, сообщил второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

“Республиканский штаб студенческих отрядов БРСМ подвел промежуточный итог работы с начала текущего года. Уже сегодня на работу в студенческих отрядах подали заявки 31 145 человек. РШСО заключено 887 договоров на 15 065 человек. В период с 1 января по 1 июня в рамках круглогодичной трудовой занятости в составе 324 отрядов трудоустроены около 5 тыс. ребят, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на порядка 1,2 тыс. человек больше. Это хорошая динамика. Однако проводимая работа по записи в отряды продолжится и летом – в перечни принимающих организаций, объектов, видов работ и количества рабочих мест для участников студенческих отрядов, утвержденные райгорисполкомами, администрациями районов Минска, внесено 1270 объектов на 38 446 рабочих мест”, – рассказал Александр Прохоров.

В Лунинецком районе планируется. что в студотрядах этим летом будут работать около 250 человек из числа студентов и старшеклассников. Рабочие места предоставляют сельскохозяйственные, строительные, промышленные и торговые организации.      

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