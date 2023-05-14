Около 3,5 тыс. рабочих мест предложат молодежи на ярмарках вакансий в Брестской области

Во всех регионах Брестской области с 15 по 19 мая в ходе общереспубликанской акции пройдут ярмарки вакансий для молодежи, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Мероприятие будет включать два основных направления: содействие в трудоустройстве учащейся молодежи в свободное от учебы время, а также содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.

В Бресте, Барановичах, Пинске и Кобринском районе ярмарки вакансий будут проходить два дня, в каждом из этих городов примут участие не менее 25 нанимателей, в остальных регионах области – в течение одного дня с участием не менее 10 нанимателей. В Лунинце и Микашевичах молодёжная ярмарка вакансий пройдёт 18 мая

Всего поучаствуют в ярмарках вакансий около 300 нанимателей Брестской области. Ребятам предложат около 3,5 тыс. рабочих мест по профессиям и специальностям различных сфер деятельности. Здесь же молодые люди смогут пройти собеседование с работодателями, получить консультации по профориентированию и содействию в трудоустройстве.

Кроме того, для учащихся будет организовано тематическое мероприятие, на котором разъяснят законодательство, регулирующее занятость молодежи, – “Семь шагов к трудоустройству”.

belta.by

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