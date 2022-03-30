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Около 3,9 тыс. га леса планируют высадить в Брестской области весной

30.03.2022
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В Брестской области начали сезон лесовосстановления и лесоразведения, сообщила ведущий инженер по лесовосстановлению и мелиорации Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Светлана Скибицкая.

В лесном фонде в нынешнем году намерены высадить деревья на 3970 га. Практически весь объем работ запланировано провести весной. В том числе на 720 га посеют семена лесных культур. Первыми сезон начали южные лесхозы. Северные — Барановичский, Ганцевичский, Домановский, Столинский, Полесский — подключились в третьей декаде марта. К началу этой недели новые леса высадили на 565 га.

Нынешний сезон непростой. «Например, в лесу на некоторых участках уже можно было заниматься посадкой, а в питомники нельзя было пустить технику из-за замерзшей земли. Позже выкапывали сеянцы. Конечно, не хватает дождей. Подсыхает верхний слой почвы: ночью подмораживает, а днем влага испаряется. А дождей давно не было», — отметила Светлана Скибицкая. Она добавила, что погода повлияет и на продолжительность лесокультурного периода.

К слову, желающие смогут присоединиться к посадке деревьев. В Беларуси с 9 по 16 апреля пройдет акция «Неделя леса». Она будет посвящена Году исторической памяти.

belta.by

 

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