ОЛИМПИАДЫ И КОНКУРСЫ, ПОБЕДИТЕЛИ КОТОРЫХ МОГУТ ПОСТУПАТЬ В ВУЗЫ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ

Утвержден перечень олимпиад и конкурсов, победители которых могут поступать в вузы без экзаменов в 2023 году. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 27 апреля 2023 года №143, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Так, установлен перечень международных олимпиад, победители (дипломы I, II, III степени) которых имеют право на зачисление в 2023 году без вступительных испытаний в учреждения высшего образования Беларуси для получения общего высшего и специального высшего образования, а также вне конкурса для получения среднего специального образования. В этот перечень включено 9 мероприятий, среди которых Международная математическая олимпиада (2023 год, Япония), Международная олимпиада по информатике (2023 год, Венгрия), Международная биологическая олимпиада (2023 год, Объединенные Арабские Эмираты), Европейская географическая олимпиада (2023 год, Сербия), Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе “Россия и Беларусь: историческая и духовная общность” (2022 год, Россия).

Также определен перечень учебных предметов третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году, который завершился в год приема. Победители (дипломы I, II, III степени) данного этапа имеют право на зачисление без вступительных испытаний при поступлении в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием на наиболее востребованные экономикой специальности в вузы для получения высшего образования в 2023 году. В данном перечне 16 наименований учебных предметов: белорусский язык и литература, русский язык и литература, английский, немецкий и французский языки, математика, физика, астрономия, биология, химия, география, история Беларуси, обществоведение, трудовое обучение.

Согласно документу победителям (дипломы I, II или III степени) V Республиканского конкурса профессионального мастерства предоставлено право на зачисление в 2023 году без вступительных испытаний в вузы для получения высшего образования за высокие достижения в отдельных номинациях (компетенциях) этого конкурса, соответствующих избранному профилю (направлению) образования. Также они смогут поступить вне конкурса для получения среднего специального образования по специальностям, соответствующим номинациям (компетенциям) этого конкурса.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

belta.by

Подписывайтесь на наш канал в Telegram