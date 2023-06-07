Они дешевле для американцев! // Каховская ГЭС, поляки и армия | Почему никого не жалеют? (ВИДЕО)

Для чего нужно было выводить из строя Каховскую ГЭС? Правда ли, что Лукашенко и Путину докладывают не всё? Почему своя армия Западу больше не нужна? На вопросы проекта “В теме” отвечает кандидат исторических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поляки и британцы рассматривают сценарии диверсионных атак на территории Беларуси, подобные атакам на Белгородскую область. Об этом в проекте “В теме” на YouTube-канале БЕЛТА заявил кандидат юридических наук, эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов.

“Когда задают вопрос, стоит ли Беларуси ожидать атак, которым подвергается Белгородская область, многие эксперты говорят, что едва ли. А я говорю, что еще несколько месяцев назад невозможно было представить атаки на Шебекино (город в Белгородской области. – Прим. БЕЛТА). Ведь это огромная, мощная, ядерная Россия. Но сегодня атаки на Белгородскую область – это реальность. И за этими атаками стоят в первую очередь поляки и британцы”, – сказал Сергей Карнаухов.

По словам эксперта, подобные сценарии ими рассматриваются и в отношении Беларуси. “Мы должны это четко понимать. И диверсионные атаки, подобные нападению на Шебекино, будут. И они будут делать это под прикрытием тех самых партизанских отрядов, идущих под бело-красно-белыми флагами”, – считает эксперт. В свою очередь, подчеркнул Сергей Карнаухов, на Западе будет транслироваться мнение, что Украина не имеет к этому отношения.