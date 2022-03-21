«Они сами подписывают себе приговор». Карпенков о попытках терроризма на железной дороге

Экстремисты, которые призывают к повреждению работы железной дороги, сами подписывают себе приговор. Такое мнение в эфире телеканала СТВ высказал заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков,

Николай Карпенков рассказал, чем чревато повреждение железнодорожных путей. «Каждый из нас понимает, что в поездах могут находиться грузы, в том числе особо опасные. Это топливо, нефть, сжиженный газ, химические удобрения. В поездах ездит множество граждан нашей страны, среди которых женщины и дети. Экстремисты призывают совершать диверсии на железной дороге с целью помешать перемещению российских войск. Но любой здравомыслящий человек понимает, что от этого пострадают мирные жители. Повреждение работы железных дорог может привести к катастрофе», — сказал Николай Карпенков.

Он добавил, что те, кто призывает к диверсиям на железнодорожных путях, настраивают против себя рядовых белорусов. «Если эти диверсии приведут к человеческим жертвам, наши люди им этого не простят. Они подписывают смертный приговор себе и всем тем, кто на эти призывы поддается», — уверен замминистра.

belta.by