Опасная продукция для детей выявлена в Брестской области

Брестской областной инспекцией Госстандарта в торговой сети выявлена опасная продукция легкой промышленности, в том числе продукция, предназначенная для детей и подростков:

– туфли детские с маркировкой «Olipas» (для школьников-мальчиков), изготовитель – ООО «ДЕНИМ» (Российская Федерация); ботинки детские с маркировкой «SLV» (малодетская группа), изготовитель – индивидуальный предприниматель Полищук Наталья Яковлевна (РФ); кроссовки детские с маркировкой «SLV» (малодетская группа), изготовитель – индивидуальный предприниматель Полищук Наталья Яковлевна (РФ).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по безопасности. В закрытой обуви всех половозрастных групп применены недопустимые подкладки из искусственных и (или) синтетических, и (или) композиционных кож. Кроме того, в малодетской обуви недопустимо использование подкладки из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%.

Вследствие чего, при ношении данной продукции может произойти перегревание и (или) аллергическая реакция организма, возникнут кожные, простудные заболевания и плохое самочувствие.

Кроме этого специалисты Брестской областной инспекции Госстандарта в торговой сети выявили опасную продукцию легкой промышленности, в том числе предназначенную для детей и подростков.

джинсы мужские торговой марки «Zara», изготовитель – «Lin Xia» (Китай);

брюки (джинсы) мужские с маркировкой «big celebrate», изготовитель – «Guangdong Kingseer Industry Co., Ltd» (Китай);

брюки мужские джинсовые «ZILLI», изготовитель – «OPTIM TRADE CO., LIMITED» (Китай);

брюки женские джинсовые торговой марки «DiROMM JEANS», изготовитель – ООО «BOBUR XBK» (Узбекистан);

сорочка верхняя, модель «рубашка женская», бренд «Arju», изготовитель – «Ruian chao feng shoes CO. LTD» (Республика Корея);

рубашка женская с маркировкой «Followme», изготовитель – индивидуальный предприниматель Сабирова Асель Нуркановна (Кыргызская Республика);

комплект детский (жакет, брюки) с маркировкой «BENNA» (ясельная группа), изготовитель – «BALGUNES TEKSTIL SANAYI VЕ TICARET LIMITED SIRKETI» (Турция).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности» по воздухопроницаемости, технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по гигроскопичности. При ее ношении может произойти перегревание и (или) аллергическая реакция организма, и, как следствие, возникнут кожные, простудные заболевания и плохое самочувствие.

В список опасной продукции попал также комплект для новорожденных с маркировкой «Little Gift» (комбинезон, шапочка), изготовитель – «GOKTUG GRUP TEKSTIL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKET» (Турция).

Проверкой установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателю безопасности. Соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону, фактически же они выполнены на изнаночную сторону; изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей в возрасте до 1 года должны быть изготовлены из натуральных материалов (фактически состав нитей швов – 100 % ПЭ (полиэфир).

Изготовитель заменил хлопковые нити на более дешевые полиэфирные, которые имеют вредное свойство электризоваться, вызывать раздражение кожи и зуд. Нежная кожа новорожденного требует особого внимания и защиты, именно поэтому к бельевым изделиям предъявляются высокие требования: натуральные материалы и отсутствие травмирующих элементов (соединительные швы должны быть выполнены наружу). При ношении вышеуказанной продукции может произойти аллергическая реакция организма и, как следствие, кожные заболевания и плохое самочувствие, в некоторых случаях – с летальным исходом.

Государственным комитетом по стандартизации с 13 июня вся вышеперечисленная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Беларуси.

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