Оплата больничных по-новому: есть нюансы! Разъясняет специалист

С 1 января 2024 года изменится порядок назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам.

Попросили начальника районного отдела ФСЗН Ирину Чистякову рассмотреть основные изменения, внесенные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2022 года N 945 “Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь” в Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденное постановлением Совета Министров Республики от 28 июня 2013 года № 569.

Работникам пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут назначаться по основному месту работы с учетом заработка по месту работы на условиях внутреннего и (или) внешнего совместительства.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности на условиях совместительства будет производиться только в случае, если по основному месту работы данный работник находится в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

Лицам, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам, пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам по-прежнему будут назначаться по каждому месту выполнения работ.

Информация о размере среднедневного заработка для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам (далее – пособия) будет запрашиваться плательщиком в Фонде социальной защиты населения (далее – Фонд) не позднее двух рабочих дней со дня обращения работника за пособием.

Размер среднедневного заработка для исчисления пособий работникам будет определяться Фондом на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования и будет рассчитываться исходя из заработка за 18 календарных месяцев (547 календарных дней), предшествующих кварталу, в котором возникло право на пособие. При этом в расчетном периоде будет учитываться заработок за время работы по трудовым договорам у других нанимателей.

При назначении пособий в заработок работника будут включаться не только выплаты, связанные с трудовыми результатами (регулярные), т.е. оплата труда, но и выплаты, носящие единовременный характер, а также выплаты социального характера (например, материальная помощь, пособие на оздоровление и т.п.), если на них в соответствии с законодательством начисляются обязательные страховые взносы.

Из заработка для исчисления пособий будут исключаться выплаты, начисленные плательщиком в период целодневных (целосменных) простоев не по вине работника, в период отпуска с частичным сохранением заработной платы, предоставляемого по инициативе нанимателя, а также выплаты, в отношении которых по результатам проверок и иных контрольных мероприятий выявлены умышленные неначисление и неуплата обязательных страховых взносов.

Календарные дни таких простоев и отпусков (без сохранения или с частичным сохранением заработной платы, предоставляемых по инициативе нанимателя) в число календарных дней расчетного периода также не будут включаться. Кроме того, в число календарных дней расчетного периода по-прежнему не будут включаться календарные дни временной нетрудоспособности и беременности и родов, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и дополнительный свободный от работы день, предоставляемый ежемесячно матери (мачехе) или отцу (отчиму), опекуну (попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Предусмотрены особенности исчисления среднедневного заработка при назначении пособия по беременности и родам в ситуации, когда работница по причине нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет не имеет заработка в расчетном периоде, пособие по беременности и родам ей будет исчисляться из среднедневного заработка, из которого исчислялось пособие по беременности и родам до ухода в указанный отпуск.

Размер пособия по временной нетрудоспособности будет зависеть от периода уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в общей сложности за период с 1 января 2003 года по квартал, предшествующий кварталу, в котором возникло право на пособие. Если период уплаты обязательных страховых взносов, в общей сложности: менее 10 лет – пособие по временной нетрудоспособности будет назначаться в размере 80 процентов среднедневного заработка; 10 лет и более – в размере 100 процентов среднедневного заработка.

Предусмотрено исчисление пособия исходя из размера месячной минимальной заработной платы с учетом ее индексации за месяц, предшествующий месяцу возникновения права на пособие, лицам:

– не состоявшим в трудовых отношениях в расчетном периоде;

– состоявшим в трудовых отношениях в расчетном периоде, но не имеющим календарных дней, включаемых в расчетный период, а также у которых размер исчисленных пособий ниже размера месячной минимальной заработной платы, при условии, что за них в расчетном периоде в предусмотренных законодательством о государственном социальном страховании случаях уплачивались обязательные страховые взносы на социальное страхование в размере, рассчитанном из размера минимальной заработной платы.

При занятости работника на условиях неполного рабочего времени размер минимальной заработной платы применяется пропорционально установленной работнику нормы неполного рабочего времени.

В случае назначения пособия по временной нетрудоспособности по основному месту работы расходы на выплату пособия за периоды фактической занятости у других нанимателей (работа на условиях совместительства в период временной нетрудоспособности) не будут приниматься к зачету в счет начисленных обязательных страховых взносов.

Подход расчета Фондом среднедневного заработка для исчисления пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам на основании сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования, позволит оптимизировать сам процесс назначения пособий и снизить количество ошибок при их расчете специалистами бухгалтерских служб.

Работодатели будут дистанционно посредством информационного ресурса «Личный кабинет плательщика взносов», размещенного на корпоративном портале Фонда, отправлять запросы установленной формы на расчет среднедневного заработка работника. Данные запроса будут обрабатываться в автоматизированном режиме, и в течение трех рабочих дней с момента поступления запроса системой будет предоставлен ответ работодателю с указанием суммы среднедневного заработка и периода уплаты обязательных страховых взносов.

Необходимым условием с 1 января 2024 года будет являться обязанность работодателя при возникновении у застрахованного лица права на вышеуказанные пособия подавать сведения о том, что для работника это место работы является основным, в частности раздел 2 «Сведения о периодах работы по должности служащего, профессии рабочего» по форме ПУ-2, если информация о коде работы по совместительству после 1 июля 2019 года не представлялась. Сделать это он должен будет в течение 2 рабочих дней со дня предъявления застрахованным лицом листка нетрудоспособности.

Учитывая сжатые сроки обработки запроса, работодателям важно своевременно и в полном объеме представлять в органы Фонда документы персонифицированного учета, т.к. от этого будет зависеть размер пособия работника.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram